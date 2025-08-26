Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin girişimiyle yapımına başlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle tamamlanan ‘Yaşayan Kütüphane’, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni Mahalle’deki Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nin zemin katında, toplam 614,5 metrekare kullanım alanına sahip olan kütüphanenin açılış törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş karıldı.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle gençlere katkı sunacak olan bir kütüphanenin kazandırıldığını vurgulayarak, “Adıyaman’ın ihtiyacı olan ve gençlerin kendilerini geliştirebildiği bir kütüphanenin açılışı için bir aradayız. Abdülhamid Han Kültür Merkezi de depremden hasar almıştı. Bakımını, onarımını ve güçlendirmesini yaptık. Ruhsatlanma işlemini tamamladık. Akabinde GAP Bölge Kalkındırma İdaresi’nin desteğiyle güzel bir kütüphanemizi gençlerimize ve halkımıza kazandırdık” dedi.

“Çok büyük imkansızlıklara rağmen, ciddi işler yapmaya devam ediyoruz”

Adıyaman Belediyesi olarak şehrin dört bir tarafında çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Tutdere, “Altyapı, üstyapı ve yollarda ciddi anlamda işler yapıyoruz. Şehrimiz her gün iyiye gidiyor, şehrimiz depremin yarattığı yıkımı geride bırakarak geleceğe emin adımlarla çok güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Şehrimizi geleceğe hazırlamak adına, Adıyaman Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Çok büyük imkansızlıklara rağmen, ciddi anlamda işleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’ın ikinci kapısı: Mersin Caddesi

Mersin Caddesi’nin hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Tutdere, “Son günlerde özellikle Adıyaman’a kazandırdığımız ve benim de göreve geldiğim günden bu yana üzerinde çok durduğum Adıyaman’ın ikinci bir kapısı olan Mersin Cadde’sini hizmete açtık. Şu anda bütün hemşehrilerimiz buradaki yolu güvenle kullanıyor” dedi.

“Birçok eseri hizmete açacağız”

Başkan Tutdere, sosyal hizmet faaliyetlerine yönelik yeni açılışların gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, sizlerle beraber başladığımız, temelini attığımız ve bugün bitme aşamasına gelen birçok hizmetimizi halkımızın hizmetine açıp vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Kesimhanemizi, hizmet binamızı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarımızı, Halk Ekmek Fabrikamızı ve bölgemize hitap edecek olan Kriz Koordinat Merkezimizi ve bunun gibi birçok eseri hizmete açacağız” açıklamalarında bulundu.

Tutdere’den gençlere müjde: Kahtalı Mıçe Parkı açılıyor

Başkan Tutdere, Kahtalı Mıçe Parkı’nın yakın bir zamanda açılacağına işaret ederek, “Şu anda Kahtalı Mıçe Parkı olarak isimlendirdiğimiz, daha önceki Sümerbank’ın içerisinde bulunan ve hayırsever Alper Gürsoy tarafından da inşaatı hızla devam eden çok güzel bir kütüphanemizi de önümüzdeki birkaç hafta içinde açacağız. Yani 2015-2026 eğitim ve öğretim yılında, gençlerimizin çok rahatlıkla çalışabileceği ve kendilerini geliştirebileceği mekanların sayısını arttıracağız. Çünkü biz Adıyaman Belediyesi olarak bu şehrin geleceğinin gençlere emanet olduğunun farkındayız” dedi.

Konuşmasının devamında üniversiteyi kazanan öğrencilere bütçe kapsamında destek olacaklarını belirten Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimiz depreme rağmen çok ciddi işlere imza atıyor”

Eğitime büyük destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Tutdere, “Gençlerimiz depreme rağmen çok ciddi işlere imza atıyorlar, biz de onlarla gurur duyuyoruz. Geçen dönem Kültür Merkezimizde birçok öğrenciyi misafir ettik, hocalarımız onları üniversiteye hazırladı. LGS sınav sonuçları açıklandı ve o kurslarımızdan eğitim alan birçok öğrencimiz Türkiye’nin çok güzel üniversitelerine yerleşecek şekilde puan aldılar. Bu dönem de aynı şekilde eğitime büyük destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Belediyeden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

“Bu dönem de üniversiteyi kazanacak olan gençlerimize bütçemiz oranında destek olacağız. Gençlerimiz nereye giderse biz desteğimizle onların yanında olacağız. Çünkü Adıyaman’dan dışarıya giden çocuklarımız ve gençlerimiz, hem bizim oradaki yüz akımız oluyorlar hem de bizim birer kültür elçimiz oluyorlar. Sözün kısası Adıyaman Belediyesi, eğitimin, eğitimcinin ve gençlerin yanındadır. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir.

“Kütüphaneler bir şehrin aydınlık yüzleridir”

Kütüphaneler bir şehrin aydınlık yüzleridir. Bu kütüphanede gençlerimiz hem üniversiteye hazırlanacak hem de yeni kitaplarla ve yeni dünyalarla buluşacaklar, yeni hayaller kuracaklar. Kendilerini bilgiyle donatıp bu şehrin geleceğine hazırlanacaklar. Onun için eğitime yapılan her destek ve her yatırım kıymetlidir. Eğitime yapılan yatırımın meyvesi geç olur ama en tatlı meyvedir. Çünkü burada kitapla, eğitimle, çalışmayla buluşturduğumuz gençlerimizin hayatlarına dokunmuş olacağız. Gençlerin buradan aldığı eğitim ve destek, hayatlarında yeni bir başlangıç yapmalarına vesile olacak. Kütüphanemizin gençlerimize, şehrimize ve buradan faydalanacak tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Engin Doğan ise, deprem şehri Adıyaman’da belediye olarak çok çalıştıklarını vurgulayarak, “Özellikle gençlerimize söylüyorum, çok paralar kazanabiliriz, büyüm makamlara gelebiliriz ama kitap okumak insanın kendine yaptığı en büyük yatırımlarından biridir. Çalışmaları için Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA