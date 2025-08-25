Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi programının meyvelerini topladığını ve 2026’nın reform yılı olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, bölgedeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programının meyvelerini birçok alanda topladıklarını belirterek, "İnşallah, çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır. 2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos'ta Türkiye ile birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi haiz bir projenin temelini attıklarını anımsattı. "Zengezur Koridoru’nun kapısını açacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı’nın yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadık" diyen Erdoğan, "Zengezur Geçişi tüm bölgemiz için bir barış projesidir. Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliği yeni bir boyut kazanacaktır" dedi.