665 Bin 54 Aday Üniversiteli Oldu



YÖK’ün ilk yerleştirme verilerine göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına toplam 665 bin 54 aday yerleşti. Boş kalan kontenjan sayısı ise 53 bin 338 oldu.



Devlet üniversitelerinde örgün programlara ayrılan 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521’i dolarak yüzde 99’luk bir doluluk oranı yakalandı. Açık öğretim programlarında 100 bin 907, uzaktan öğretim programlarında ise 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise uzaktan öğretim kontenjanlarında yüzde 95,3 doluluk oranına ulaşıldı.



Tıp ve Hukukta Yüzde 100 Doluluk



Başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının kontenjanları tamamen doldu. Mühendislik programlarının doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında bu oran yüzde 95 oldu. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, iktisat ve işletme gibi alanların kontenjanlarının da tamamen dolduğu açıklandı.



Vakıf üniversitelerinde ise başarı sırası barajı bulunan programların doluluk oranı yüzde 72, baraj bulunmayan programların doluluk oranı yüzde 77 olarak gerçekleşti.



Öğrencilerin Yüzde 20,5’i İlk Tercihine Yerleşti



Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5’i ilk tercihlerine yerleşti. İlk üç tercihinden birini kazananların oranı yüzde 42, ilk beş tercihe yerleşenlerin oranı ise yüzde 56 oldu.



YÖK Başkanı Özvar: ‘Politikalarımız Olumlu Sonuç Verdi’



Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretime olan talebin güçlü biçimde sürdüğünü belirterek, son yıllarda izlenen politikaların olumlu sonuç verdiğini söyledi. Özvar, özellikle yapay zekâ, dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, tarımda dijitalleşme ve sağlıkta dijital altyapı gibi alanlarda açılan yeni programların yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.



Bu yıl ilk kez açılan 27 yeni programın devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamen dolduğunu ifade eden Özvar, “Ortaya çıkan tablo, yükseköğretim sistemimizin geleceğe yönelik stratejik hedeflerinin ciddi bir karşılık bulduğunu göstermektedir” dedi.



Adayların Yüzde 40’ı Tercih Yapmadı



Özvar’ın verdiği bilgilere göre, tercih hakkı olmasına rağmen adayların yüzde 40’ı tercih yapmadı. Son sınıf öğrencilerinde bu oran yüzde 50’nin üzerine çıktı. İlk 100 binlik başarı sırasına giren adayların yaklaşık yüzde 20’si ise tercih yapmadı. Özvar, bu durumun öğrencilerin istedikleri programlara girebilmek için yeniden hazırlanma eğiliminde olduklarını gösterdiğini söyledi.



‘Ek Yerleştirmeyi Takip Edin’ Çağrısı



Üniversiteye yerleşen tüm adayları tebrik eden Özvar, kayıtların zamanında yapılması çağrısında bulundu. Henüz yerleşemeyen adaylara da seslenen Özvar, “Ek yerleştirme sürecinde, sınırlı sayıda da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansınız olacak. Bu süreci dikkatle takip edin” dedi.

