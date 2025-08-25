İstanbul'da Şile Doğancılı Mahallesi’nde bir eğlence mekanındaki tartışmanın ardından karavana sopalı saldırı düzenleyen grup, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karışan 6 şüpheliden 3’ünü tutuklama, 2’sini adli kontrolle serbest bırakma kararı aldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile’nin Doğancılı Mahallesi’nde 10 Ağustos 2025 gecesi yaşanan sopalı saldırı olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, bir eğlence mekanında bir çift ile başka bir grup arasında başlayan sözlü tartışma, mekan dışına taşarak şiddete dönüştü.

Mekândan ayrılarak arkadaşlarıyla birlikte konakladıkları karavana gelen çift, karavanın önünde otururken, tartıştıkları grup tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Olayda 3 kişi yaralanırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek müdahalede bulundu ve olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler S.A., A.A., F.B., M.Y. ve K.C.D.’yi adliyeye sevk etti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden S.A., A.A. ve F.B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. K.C.D. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dönemde Türkiye’de düğün, eğlence veya bireysel tartışmalardan kaynaklanan sopalı ve silahlı saldırıların artması, toplumsal huzuru tehdit ederken, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hızlı ve kararlı müdahalesi dikkat çekti.

Başsavcılığın “şiddete ve hukuksuzluğa sıfır tolerans” mesajı, hem olayın faillerine hem de benzer eylemleri planlayanlara güçlü bir uyarı oldu.