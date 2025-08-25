Yeni Sınıflar Öğrencilerin Hizmetine Sunulacak



Derneğin daha önce hayata geçirdiği müzik sınıfının ardından, okulda şimdi de resim sınıfı, akıl ve zekâ oyunları sınıfı ile kütüphane oluşturuluyor. Bu sınıflar, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.



Öğretmen Emeğiyle Renklenen Duvarlar



Okulun resim öğretmeni Mehmet Baran, yaz tatilinde gönüllü olarak okul duvarlarını resimlerle süslüyor. Fırçasıyla sınıflara farklı bir atmosfer kazandıran Baran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların derslere ve sanata ilgilerinin daha çok uyanmasını ve öğrencilerin okula ev sıcaklığıyla yaklaşmaları için elimden geleni yapıyorum.”



Yeni Eğitim Yılında Yenilenen Sınıflar



Okul Müdürü Özgür Özalp’in girişimleri, Gören Kalpler Derneği’nin maddi desteği ve öğretmen Mehmet Baran’ın gönüllü emeğiyle yürütülen çalışmalar, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin kullanımına sunulacak. Böylece çocuklar, yenilenmiş sınıflarda öğrenme ve keşfetme imkânı bulacak.

