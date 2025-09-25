Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan “Kadın ve Sanat Sergisi”, 26 Eylül Cuma günü Aryon AVM’de açılacak.

Sergide kadınların el emeği ürünleri sanatseverlerle buluşturulacak. Geleneksel el sanatlarının yanı sıra modern tasarımlar ve geri dönüşüm projelerinin de yer alacağı sergide, halı dokumadan amigurumiye, ahşap boyamadan takı tasarımına, rölyeften filografiye kadar birçok farklı dalda eser görülebilecek.

Kadınların üretim gücünü ortaya koyacağı sergi, 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak : PHA