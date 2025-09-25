Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi, öncülüğünde, Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen ‘Yaza Veda Konseri’ etkinliğinde, türküler ve halaylar eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı.

Gençler Türküler Eşliğinde Halay Çekti

Konserde sahne alan Kommagene Müzik Topluluğu, seslendirdiği türkülerle davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Katılımcılar söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Öğrenciler halay çekerek hem stres attı hem de eğlenceli bir gece geçirdi.

Katılımcılar, Yöresel Ezgilerle Duygulandı

Altınşehir Sosyal Tesisleri’nin tamamen dolduğu gecede, katılımcılar konser boyunca hem yöresel ezgilerle duygulandı hem de hareketli parçalarla coştu. Etkinliğin sonunda vatandaşlar, bu tür kültürel ve sanatsal organizasyonların kentin sosyal hayatına renk kattığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA