OTUSEM Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol töreninde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür ve OTUSEM Müdürü Hüseyin Kolsuz hazır bulundu.

Eğitim, üretim ve istihdam alaninda projeler geliştirilecek

Pratiğe dönük eğitim modeliyle, Türkiye’nin önemli bilim merkezlerinden biri olan OSTİM Teknik Üniversitesi ile işbirliğinin Adıyaman için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, imzalanan protokol kapsamında eğitim, üretim ve istihdam başta olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştireceklerini ifade etti.

Söz konusu işbirliğinin Adıyaman’ın kalknmasına önemli katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Tutdere, “OSTİM Teknik Üniversitesi ülkemizin ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilimler alanında önemli bir eğitim merkezi. Bilimin ve eğitimin önemine inanan bir belediye olarak inanıyoruz ki bu işbirliği ile şehrimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yaralarımızı saracak projeler üreteceğiz. Bu bakımdan tüm OSTİM ailesine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. İşbirliğimiz memleketimiz için hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başkan Tutdere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür nezdinde üniversite ailesine katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

“Adiyaman için güzel çalişmalar yapacağiz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür de, “Sayın Başkan’a ziyaretlerinden ve nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Üniversite olarak amacımız ihtiyaç duyulan her alanda değer üretebilmek ve bunu da doğrudan pratiğe dönük olarak geliştirmek. Mirasını taşıdığımız birikimimizle başka şehir ve kurumlara destek olduğumuz gibi Adıyaman Belediyesi ile Adiyaman için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA