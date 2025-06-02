Son günlerde bazı basın organlarında, Adıyaman Belediyesi’nin Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’lik bağışı geri istediğine dair çeşitli haberler ve açıklamalar yer almaktadır. Adıyaman Belediyesi, bu iddiaların gerçek dışı ve manipülatif olduğunu belirterek kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yaptı.

Bağış kararı 5 Mart 2024’te alındı

Adıyaman Belediye Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, 5 Mart 2024’te Gazze için yardım kararı aldı. Bu karar doğrultusunda belirlenen 10 milyon TL, 22 Mart 2024’te yardımı ulaştırmakla sorumlu olan İnsani Yardım Vakfı (İHH)’na gönderildi.

Yardım Gazze’ye ulaştırılamadı

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin göreve başlamasının ardından, 25 Nisan 2024’te İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Uğur Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksun, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti. Görüşmede, uluslararası gelişmeler, savaş ortamı ve güvenlik riskleri nedeniyle bağışın Gazze’ye ulaştırılamadığı bildirildi.

Ayrıca, 6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman’ın halen barınma, altyapı ve sosyal destek ihtiyaçlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekildi. Bu faktörler doğrultusunda, bağışın iadesi konusunda İHH ile görüşmeler yapıldı.

Bağış 7 Mayıs 2024’te İade Edildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bağışın iadesi kararlaştırıldı ve 7 Mayıs 2024’te İHH tarafından belediyeye usulüne uygun şekilde iade edildi. Belediye yetkilileri, yardımın iptaliyle ilgili Belediye Meclisi tarafından herhangi bir karar alınmadığını, kamuoyunda yayılan iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Manipülatif Haberler Kamuoyunu Yanıltıyor

Adıyaman Belediyesi, yayılan spekülatif haberlerin, belediyeyi ve İHH’nın uluslararası yardım faaliyetlerindeki saygın konumunu hedef aldığını belirtti. Yetkililer, Gazze halkına yapılan yardımların her zaman önemli olduğuna dikkat çekerek, bu süreç üzerinden spekülasyon yaratılmasının dayanışma duygusunu zedeleyeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA