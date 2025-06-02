Seminer, müfettiş Taner Eraslan’ın sunumuyla gerçekleştirildi. Kurumsal işleyişte daha etkin ve şeffaf süreçlerin yürütülmesine katkı sunmayı amaçlayan seminerde; kamu kurumlarında iç kontrol sistemlerinin kurulması ve etkin şekilde işletilmesi, satın alma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumsal risklerin önceden tespit edilerek yönetilmesi gibi konular ele alındı.

Ayrıca belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik somut öneriler sunulurken, fazla kesilen paylar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Mevzuat düzenlemeleri, içtihatlar ve vaka analizleri üzerinden yürütülen sunumda, kamu iç kontrol standartlarının belediye personeli ve yöneticileri açısından taşıdığı öneme de özel vurgu yapıldı.

Kaynak : PHA