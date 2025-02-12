Başkan Tutdere: Her gün güçlenerek halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin araç filosuna eklenen asfalt yama robotlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, şehrin yeniden inşası ve yolların iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

“Gece gündüz demeden şehrimizi ayağa kaldırmak adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızda ciddi sorunlar var. Yollarımızın standartlarını yükseltmek, hemşehrilerimize daha konforlu bir ulaşım sağlamak adına önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda, belediyemizin kendi bütçesiyle satın aldığı 2 adet asfalt yama robotunu Fen İşleri Müdürlüğü’müze kazandırdık. Bu araçlar, yol bakım ve onarım çalışmalarımızı hızlandırarak Adıyaman’ın yollarını daha güvenli hale getirecek.

Her gün yenilenerek, güçlenerek hizmetlerimizi artırmaya ve halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Adıyaman Belediyesi, araçlarıyla, ekibiyle ve tüm gücüyle şehrin yeniden inşasında halkının yanında olmaya devam edecek.”

Başkan Tutdere, araçların Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediyenin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.



Kaynak : PHA