Kentte bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2025 yılı bütçesi 15 milyon TL olarak onaylandı. Ayrıca Köseceli ve Kömür belediyelerinin birliğe üyelikleri kabul edilerek, birlik üye sayısı 15’ten 17’ye çıkarıldı.

Deprem Hazırlıkları Ve Sokak Hayvanları İçin Önemli Kararlar

Toplantıya başkanlık eden Adıyaman Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ve sokak hayvanlarının korunması konularında önemli açıklamalarda bulundu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında, sokak hayvanlarının ıslahı ve koruma altına alınması için açık ihale yöntemiyle çalışmalar başlatılacağı kararı alındı.

Tutdere, “Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek hem 6 Şubat depreminin izlerini sileceğiz hem de yeni olası depremlere karşı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bilim insanlarının Adıyaman fayının aktif olduğunu ve yeni bir depremin 7’nin üzerinde şiddetle yaşanabileceğine dair uyarılarını dikkate alıyoruz.” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nden Destek

Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği’nin depremin etkilediği bölgelere öncelik tanıdığını belirterek, “Depremden etkilenen belediyelerin taleplerini öncelikli hale getirdiler. Türkiye Belediyeler Birliği’nden Hatay’a ve Adıyaman’a gelen destekler bunun bir göstergesi. Bu desteklerin devam etmesi için konuların takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.

Dayanışma Ve Ortak Akıl Vurgusu

Adıyaman Belediyesi olarak tüm belediyelerle güçlü bir iletişim kurduklarını vurgulayan Tutdere, “Sorunların çözümünde ortak akıl ve dayanışmayı esas alıyoruz. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak ve gelecekteki risklere hazırlık yapmak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Parti Ayrımı Gözetmiyoruz”

Birlik olarak belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Tutdere, “İlk toplantımızda belirlediğimiz ilkeler ışığında ikinci toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Gündemdeki maddeleri belediye başkanlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye Belediyeler Birliği’nden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak : PHA