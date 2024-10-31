Kazaya, 34 FJL 850, 60 ADU 200 ve 02 HU 691 plakalı araçlar karıştı. İlk belirlemelere göre dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada, 60 ADU 200 plakalı araçta bulunan bir kadın yolcu yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralı yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Diğer sürücüler ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle Eğriçay Köprüsü'nde trafik kısa süreliğine durduruldu. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın ardından sürücülerden biri, "Ani bir fren yaptım, diğer araçlar peş peşe çarpıştı" açıklamasında bulundu. Olay yerinde sürücülerin birbirine destek olması ise dikkat çekti.

Kaynak : PHA