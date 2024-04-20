CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Tarım Bakanlığı’nın kapısına Ordu’dan götürdüğü Kahverengi Kokarca isimli zararlılardan saldı.

“Bu sorunla baş edemiyoruz. Tarım Bakanı’nı sorunun olduğu yere çağırdık, gelmedi. Biz de sorunu ona getirdik” diyen CHP’li Adıgüzel, “Kokarca zararlısını Tarım Bakanı ile tanıştırma etkinliğine hoş geldiniz” sözleri eşliğinde böcekleri Bakanlığın kapısına saldı.

Eylemle ilgili konuşan Mustafa Adıgüzel; “Biz bu problemle aylardır mücadele ediyoruz. Tarım Bakanı’nı problemin olduğu yere çağırdık gelmedi. Biz de problemi Tarım Bakanı’na getirdik. Kahverengi kokarca dediğimiz zararlı şu anda bütün Karadeniz'i istila etmiş durumda. Ankara'da da var. Çok hızlı üreme özelliği var; bir tanesinden bir yılda 3 bin adet ürüyor. Uçarak günde 30 kilometreye kadar yol alıyor. 300 çeşit tarım ürününe zarar veriyor. Dolayısıyla sadece fındık için zararlı değil. Bu bölgedeki buğdaydan, güneydeki narenciyeye, batıdaki üzüme kadar pek çok tarım ürününde dörtte bir verim kaybına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Kokarca’nın geçen yıl yüzde 8’lik ekonomik zarara neden olduğunu hatırlatan Mustafa Adıgüzel’in açıklaması şöyle; “Geçen yıl Karadeniz Bölgesi'nde fındık mahsulünde uğrattığı zarar 1 milyar liranın üzerinde. Geçen yıl yüzde 8 kayba yol açmıştı. Bu sene çok daha fazla olacak, muhtemelen yüzde 20'yi geçecek. 20 günde bir fındık dalını kurutabiliyor. Böylesi bir zararlı. Biz bununla Karadeniz'de baş edemiyoruz. Üreticiler perişan durumda. Karadeniz'de sadece fındık bahçeleri değil fabrikaları ve evleri sarmaya başladı. Tarım Bakanı’nı çağırdık çağırdık gelmedi. Tarım Bakanı yatıyor. Ama bundan sonra yatamayacak, çünkü bu zararlı yatak odalarına da giriyor. Tarım Bakanı bundan sonra uyuyamayacak, çünkü fındık üreticileri uyuyamıyor. Sayın Erdoğan da rahat olmasın, Beştepe buraya 5 kilometre. Buradan oraya uçması sadece 4 saat. Bu problemle bugüne kadar biz uğraştık, bundan sonra siz uğraşın. Bu zararlı ile mücadele için gereken tüm biyolojik ve kimyasal çabalar bir an önce başlatılmalıdır. Yoksa Türkiye'deki tüm tarım ürünlerinde büyük kayıp olacak. İnsanların yaşam alanlarını kaplıyor. Bazı fabrikalarda adım atacak alan bulamıyorsunuz. Ankara'dakiler soğuktan sersemlemiş diye ben Ordu'dan tazesini getirdim. Ben şimdi Sayın Bakan'a bunu takdim edeceğim biraz da o uğraşsın.”



Kaynak : PHA