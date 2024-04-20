Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin devletinin üyeliğe alınması teklifini veto ederek engellemesini eleştiren Göyçe Zengezur TDY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komite Başkanı Ahmet Doğan, ABD’nin bu utançla tarihe geçtiğini söyledi.

Ahmet Doğan’ın açıklaması şöyle; “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Filistin devletinin üyeliğe alınması teklifini ABD veto etti ve engelledi. Karar tasarısı metninde, ‘BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir’ ifadesi yer alıyordu. 9 oyun yeterli olduğu oylamada, teklif 12 oy almasına rağmen ABD'nin vetosu nedeniyle Genel Kurul’da görüşülmeyecek. Maalesef, dünyanın hemen her yerinde, insanlığa karşı işlenen suçlarda aynı parmak izlerine rastlıyoruz. ABD, bu kararla, Filistin’de yaşanan soykırımın suç ortağı olduğunu bir kez daha resmileştirmiş ve bu utançla tarihe geçirmiştir.”

Haber: Mehmet Emin Danış/Ordu-PHA

Kaynak : PHA