Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arananlara yönelik sürdürülen çalışmada Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranan ve (1-12) yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan; Karataş’ta (1) Ceyhan’da (1) Kozan’da (3) Yüreğir’de (1) ve Karaisalı’da (1) olmak üzere toplam 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak : PHA