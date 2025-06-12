Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., iş yerinde nöbet sonrası yaşadığı şikayetler nedeniyle hastaneye başvurdu. Kusma ve halsizlik şikayetlerinin ardından yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tanısı kondu. Yaklaşık üç ay diyaliz tedavisi gören A.Ç., araştırmaları sonucunda SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan başarılı nakil ameliyatlarını öğrendi.

İki arkadaşının da tavsiyesiyle SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran A.Ç.’nin Gaziantep’e gelmesiyle nakil süreci hızlı ve kontrollü bir şekilde planlandı.

Yapılan tetkiklerin ardından, ablası M.Ç.’nin böbreğinin uygun olduğu belirlendi ve gerekli hazırlıkların ardından nakil başarıyla gerçekleştirildi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Nefroloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehtap Akdoğan, Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Doç. Dr. Yücel Yüksel ve sağlık ekibinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen nakil sonrası A.Ç., sağlığına yeniden kavuştu.

Adıyaman’ın merkeze bağlı Ali Bey Köyü’nden gelen hasta A.Ç. “Yaklaşık üç aydır diyalize giriyordum. İstanbul’da bir merkezde süreci değerlendirdim ancak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çok daha uygun koşullarla karşılaştım. Burada her şey çok hızlı ve sistemli ilerledi” dedi.

“Doktorlarımızdan temizlik görevlilerine kadar herkesin ilgisi ve yaklaşımı olağanüstüydü” ifadelerini kullanan A. Ç. Şöyle devam etti:

“Hemşirelerimiz, her çağrımızda hemen yanımıza geliyordu. Ameliyatımız da çok başarılı geçti. Ablam bana böbreğini verdi, ona minnettarım. Başta Prof. Dr. Yücel Yüksel ve Prof. Dr. Mehtap Akdoğan Hocalarım olmak üzere, tüm SANKO ailesine teşekkür ederim.”

Böbrek vericisi M.Ç. ise, “SANKO Hastanesi’nde bize çok güven verdiler. Kardeşimin sağlığına kavuşmasına destek olmak, tarif edilemez bir duygu. Başta Hocalarımız olmak üzere, tüm SANKO ailesine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Organ Nakil Merkezi Cerrahı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise organ nakli süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Organ nakli, sadece cerrahi bir operasyondan ibaret değildir. Bu aynı zamanda insanlar arasındaki dayanışmanın da en güzel örneklerinden biridir. Aile içindeki bu fedakarlık hepimizi etkiledi. Süreci multidisipliner ekip çalışmasıyla başarıyla tamamladık.

SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak ailenin tüm yaşananlardan sonra hastanemizden sağlıklı ve memnuniyetle ayrılması bizlerin en büyük armağanıdır.”

Kaynak : PHA