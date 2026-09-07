Adıyaman Belediyesi, kent genelinde devam eden altyapı yenileme çalışmalarının günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için sulama ve yol yıkama programını genişletti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla hazırlanan program kapsamında, altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerin yanı sıra ana arterler, bulvarlar, caddeler ve sokaklarda çalışma yürütülüyor.

10 ARAZÖZ VE 20 PERSONEL SAHADA

Toz oluşumunun yoğun olduğu noktalara öncelik verilen çalışmalarda 10 arazöz ve 20 personel görev yapıyor.

Sabah saatlerinde başlayan mesailerini gece geç saatlere kadar sürdüren ekipler, çift vardiya halinde belirlenen güzergahlarda periyodik olarak sulama ve yol yıkama gerçekleştiriyor.

Altyapı kazılarının sürdüğü bölgelerde çalışma sıklığını artıran ekipler, tozun çevreye ve vatandaşların günlük yaşamına etkisini azaltmayı amaçlıyor.

TUTDERE: '33 MAHALLEMİZİN TAMAMINDA ÇALIŞIYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı yatırımları sürerken ortaya çıkan geçici olumsuzlukları azaltmak için belediye ekiplerinin yoğun mesai yaptığını belirtti.

Tutdere, şunları söyledi:

'Şehrimizin dört bir yanında devam eden altyapı yatırımlarının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Özellikle tozla mücadele kapsamında sulama ve yol yıkama çalışmalarımızı 33 mahallemizin tamamında çift vardiya halinde sürdürüyoruz.'

'HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAMINI RAHATLATMAK İSTİYORUZ'

Vatandaşların yaşam konforunu korumak için mevcut imkanların seferber edildiğini ifade eden Tutdere, 'Hemşehrilerimizin günlük yaşamını mümkün olduğunca rahatlatmak ve daha temiz bir Adıyaman için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Belediye ekiplerinin, altyapı çalışmaları devam ettiği sürece sulama ve yol yıkama programını ihtiyaç ve yoğunluğa göre sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PERRE