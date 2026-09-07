Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer T.'nin (46) kullandığı 02 AAT 471 plakalı motosiklet ile Mahmut Enes Ü.'in (18) kullandığı 02 AFM 370 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile 7 yaşındaki Zeynep T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.