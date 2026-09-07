Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, karasinek, haşere ve larvaların çoğalmasını önlemek amacıyla kentin farklı noktalarında eş zamanlı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Zararlıların türlerine ve üreme alanlarına göre hazırlanan program kapsamında üç ayrı ekip sahada görev yapıyor.

ÇÖP KONTEYNERLERİ DÜZENLİ OLARAK İLAÇLANIYOR

Karasinekle mücadele ekipleri, başlıca üreme alanları arasında yer alan çöp konteynerleri ile çevresini belirli aralıklarla ilaçlıyor.

Program dahilinde gerçekleştirilen uygulamalarla karasinek yoğunluğunun azaltılması ve çevre sağlığının korunması amaçlanıyor.

KANALİZASYON BACALARI VE METRUK YAPILARA MÜDAHALE

Haşereyle mücadele ekipleri ise kanalizasyon bacaları, apartman girişleri ve metruk yapılarda çalışma gerçekleştiriyor.

Zararlıların yoğunlaşabileceği noktaları kontrol eden ekipler, düzenli ilaçlamalarla haşere popülasyonunu kontrol altında tutmayı hedefliyor.

LARVALARLA KAYNAĞINDA MÜCADELE

Larvayla mücadele kapsamında su birikintileri, su akışının bulunduğu alanlar, inşaat sahalarındaki boşluklar ve arıtma tesisleri başta olmak üzere üremeye elverişli noktalar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor.

Larva döneminde gerçekleştirilen müdahalelerle karasinek ve diğer zararlıların çoğalmasının kaynağında önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TUTDERE: 'HALK SAĞLIĞINI ÖNCELİYORUZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilaçlama çalışmalarının kent genelinde planlı ve düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Tutdere, şöyle konuştu:

'Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve yaşam konforunu artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Karasinek, haşere ve larvayla mücadelemizi ihtiyaç duyulan noktalarda düzenli olarak sürdürüyoruz.'

'ŞEHRİMİZİN DÖRT BİR YANINDA SAHADAYIZ'

Ekiplerin çöp konteynerlerinden kanalizasyon bacalarına, metruk yapılardan larva üreme alanlarına kadar birçok noktaya müdahale ettiğini ifade eden Tutdere, 'Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında sahada. Halk sağlığını önceleyen çalışmalarımızı kent genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz.' dedi.

Kaynak : PERRE