AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ve Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik ile birlikte yapımı devam eden yeni sağlık tesisini ziyaret etti.

İnşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Şan, merkezin fiziki yapısı, tamamlanma süreci ve vatandaşlara sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

YEDİ HEKİM VE KETEM BİRİMİYLE HİZMET VERECEK

Alitaşı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Aile Sağlığı Merkezi'nin yedi aile hekiminin görev yapabileceği kapasitede hizmet vermesi planlanıyor.

Merkez bünyesinde ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin de bulunması öngörülüyor. KETEM birimiyle vatandaşların kanser taraması ve erken teşhise yönelik sağlık hizmetlerine mahallelerinde daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkezin 2026 yılının sonlarına doğru hizmete açılması bekleniyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle Alitaşı Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşacağı belirtildi.

ŞAN: 'SAĞLIK YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Milletvekili Şan, sağlık merkezinin kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirterek, Adıyaman'daki sağlık yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Şan, şöyle konuştu:

'Yapımının kısa sürede tamamlanması planlanan sağlık merkezimizdeki çalışmaları yerinde inceledik ve yetkililerden bilgi aldık. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerine yapılan her yatırım, insana verilen değerin bir göstergesidir.'

'AİLE HEKİMLİĞİYLE SAĞLIK HİZMETLERİ VATANDAŞA YAKLAŞTI'

Aile hekimliği uygulamasının vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağladığını belirten Şan, aile hekimlerinin kronik hastalık ve gebelik takibinden çocukluk dönemi aşılarına kadar birçok alanda hizmet verdiğini ifade etti.

KETEM birimlerinin yaygınlaştırılmasının kanser taramalarına erişim açısından önemli olduğunu dile getiren Şan, 'AK Parti olarak sağlık hizmetlerinde önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Yeni sağlık merkezimizin Alitaşı Mahallemize ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

MUHTAR İLİK'TEN TEŞEKKÜR

Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik de yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

İlik, 'Mahallemizde eksikliği uzun süredir hissedilen Aile Sağlığı Merkezimizin yapımında desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz İshak Şan'a, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Şirik'e ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE