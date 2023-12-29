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ABD'de kuyumcuların önünde soygunlara karşı polisler nöbet tutmaya başladı. Güvenlik amacıyla bekleyen polis görevlileri, kuyumcuların mesai saatleri bitene kadar görevlerini sürdürüyor. Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Paterson’da kuyumculara yönelik artan soygun girişimleri nedeniyle yeni güvenlik yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Kuyumcuların önlerinde polisler tarafından nöbet tutulmaya başladı. Kuyumcuların mesai saatlerinde kapı önünde bekleyen polisler, olası bir soygun girişimine karşı tetikte bekliyor.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, kuyumcu nöbeti tutan bir dedektiften, uygulamaya ilişkin bilgi aldı.

UYGULAMA CAYDIRILIK ANLAMINDA ÇOK ETKİN

Bölgede kuyumcuların önünde nöbet tutan polislerin şefi olan ve ismini vermek istemeyen dedektif, söz konusu uygulamanın artan soygun girişimleri nedeniyle uygulamaya konulduğunu belirtti. Dedektif uygulamanın caydırıcılığının daha etkin bir konu olduğunu savundu. Dedektif, nöbet yöntemi sayesinde kuyumcularda olabilecek soygunların önlendiğini belirtti.

KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan kendi de bir kuyumcunun önünde nöbet tutan dedektif, beklediği kuyumcuda yaklaşık 11 ay önce gündüz vakti silahlı bir soygun yaşandığını aktardı. Ellerinde tüfeklerle kuyumcuya giren şüpheliler, kısa sürede dükkanda bulunan altınların çalındığını belirtti.

Nöbet uygulamasının Main Street ve Mall AVM’de de yapıldığını belirten dedektif, söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen kuyumcuların başvurudan sonra bu hizmeti alabileceğini söyledi. Ayrıca nöbet uygulamasının okullar için de yapıldığını belirten dedektif, her bölge için ayrı bir yetkili seçildiğini ve yetkililerin bölgede nöbet tutan diğer polisleri denetlediğini ifade etti.