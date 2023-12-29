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Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı alışverişlerinin hareketli geçeceğini umduklarını belirterek, alışverişlerin yerel esnaflardan yapılması çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, fiyatların geçtiğimiz yıllara göre iki üç katına çıktığını, esnafımız ve halkın zor günler yaşadığını belirterek “ Bu özel günlerde beklentimiz var. Yılbaşı alışverişlerine esnaflarımız hazır. Beklentisi yüksek, çünkü yılsonu giderleri fazla karşılamak zorunda." dedi.

Esnafların yılbaşı sofralarının hazırlıklarını yapmaları için halka seslenen Çakır, "Esnaf kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez, bilmediği ürünü asla müşterisine satmaz. Sebze ve meyvelerimizi Trakya'nın en büyük pazarı olan halk pazarımızdan karşılayalım. Pazarcı esnafımız kalitedeki ucuz ürünleri ile hizmetinizdedir. Manavlarımız günün her saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Yemişlerimiz kuruyemişçilerimizden, bakkallarımızdan her türlü gıda maddelerimizi ve içeceklerimizi güvenle sağlayabiliriz. Tekel shoplarımız da hizmetinizdedir. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlayan sizleri heyecanla bekleyen kalbi sevgi dolu güler yüzlü esnaflarımızı tercih ediniz" çağrısında bulundu.

Vatandaşların yılbaşı alışverişlerini hep son güne bıraktığını belirten Çakır, "Yılda bir kez olan yılbaşı alışverişlerinin, şehrimize ve ülke ekonomimize katkısı önemlidir. Burada esnafımız yine başrolde olmalıdır. Bu inancı taşıyarak, değerli halkımıza, esnaflarımıza yeni yılın, sağlık, mutluluk, başarı, bol kazanç ve huzur getirmesi dileğiyle saygılar sunuyoruz" dedi.