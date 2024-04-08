71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “Mercek-16” operasyonlarında 959 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 912 silah ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonlarında 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığı paylaşan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1777199496595730452