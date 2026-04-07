Güvenli yatırım aracı olarak görülen altında hareketlilik yaşanan savaş gerilimleriyle değişiklik göstermeye devam ediyor. Yaşadığı düşüşle 5 bin 800 lirayı gören gram altın fiyatı 7 Nisan Salı günü itibariyle kaç liradan işlem görüyor?

İşte 7 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.662,18

22 Ayar Bilezik

6.115,25

Altın (ONS)

4.641,00

Cumhuriyet Altını

44.289,00

Yarım Altın

22.144,00

Çeyrek Altın

11.072,00

Gremse Altın

108.003,70

Ata Altın

44.551,52

Tam Altın

43.201,48

Has Altın

6.628,87

Kaynak : PERRE