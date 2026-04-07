Güvenli yatırım aracı olarak görülen altında hareketlilik yaşanan savaş gerilimleriyle değişiklik göstermeye devam ediyor. Yaşadığı düşüşle 5 bin 800 lirayı gören gram altın fiyatı 7 Nisan Salı günü itibariyle kaç liradan işlem görüyor?
İşte 7 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.662,18
22 Ayar Bilezik
6.115,25
Altın (ONS)
4.641,00
Cumhuriyet Altını
44.289,00
Yarım Altın
22.144,00
Çeyrek Altın
11.072,00
Gremse Altın
108.003,70
Ata Altın
44.551,52
Tam Altın
43.201,48
Has Altın
6.628,87
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS