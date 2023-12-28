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Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-41” Operasyonlarında, 1 Ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkogüç-41 operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca, 345 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile operasyon düzenlendi.

Operasyonlar, Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

"Narkogüç-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle:

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 10 kg esrar, 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 272 kg esrar ele geçirildi. 67 zehir taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 41 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 171 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 38 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 94 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 46 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 430 kg skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 22 kg eroin, 6 kg kokain ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 11 kg 500 gr metamfetamin, 2050 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 4250 adet uyuşturucu hap, 3200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 3 kg metamfetamin, 2578 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kg esrar ele geçirildi. 8 zehir taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 20 kg esrar geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 650 gr metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi. 26 zehir taciri yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 500 gr bonzai ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 1 kg metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 575 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda 4 zehir taciri yakalandı.

Kaynak : PHA