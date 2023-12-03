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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptığı açıklamada,"Gençlik ve Spor Bakanlığının "Spor varsa Engel Yoktur" sloganı ile engelli ve özel gereksinimli bireyleri kapsayan sosyal ve sportif faaliyetlerden Bowling branşında faaliyet düzenledik. Çünkü Hayatı paylaşmak için engel olmadığına inanıyoruz. Engelleri aşmak için çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Hepimiz birer Engelli adayı olduğunuzu unutmadan çocukların yaşamlarına dokunmamız gerekiyor. Onların motivasyonu hayatın içinde gelişimlerini artırdığı sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle spor faaliyetleri bütün engelleri aşmak adına çocuklarımız inanılmaz bir şekilde geliştiriyor. Bizler sadece sağlıklı bireylere değil aynı zamanda engelli kardeşlerimizin de spor yapabilmeleri için birçok farklı branşta antrenörlerimizle onlara her türlü imkânı sağlıyoruz"dedi.

Kaynak : PHA