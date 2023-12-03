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Şüphelilerden S.G., adlı şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adıyaman Belediyesi yeşil gelecek için harekete geçiyor

Adıyaman Belediyesi yeşil gelecek için harekete geçiyor

Yapılan operasyonda durdurulan araçta yapılan arama neticesinde 228 gr Metamfetamin maddesi, 2,73 gr Kubar Esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıslardan M.D., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin koordineli yaptığı çalışmalarda il genelinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

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