28 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları nasıl değişti? İşte detaylar…

28 Nisan 2025 Saat 16:00 İtibarıyla Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 4.100,54 TL alış, 4.118,81 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın: 6.704,38 TL alış, 6.734,25 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altın: 13.408,75 TL alış, 13.468,51 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tam altın: 26.735,49 TL alış, 26.854,64 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını: 27.726,00 TL alış, 27.843,16 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ons altın: 3.319,43 dolar alış, 3.299,11 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da ise gram altın, 4.092 TL’den alınırken 4.148 TL’den satılıyor.

Altın Piyasasında Genel Görünüm

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri operasyonları ve Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentiler, yatırımcıları güvenli varlık arayışına yönlendirirken, altın fiyatlarında hem ons hem de TL bazında dalgalanmalara yol açıyor. Analistler, jeopolitik risklerin devam ettiği bir ortamda altının güvenli liman talebinden destek bulduğunu, ancak Fed’in sıkı para politikası sinyalleri nedeniyle zaman zaman satış baskısının da yaşanabildiğini belirtiyor.

Piyasa uzmanları, yatırımcıların altın alım satımında dikkatli olmaları, küresel gelişmeleri ve merkez bankalarının kararlarını yakından izlemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Altın Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Altın yatırımı yapmak, özellikle dalgalı piyasa koşullarında güvenli bir tercih olarak görülüyor. Ancak bilinçli adımlar atmak büyük önem taşıyor. İşte altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Yatırım Amacınızı Belirleyin:

Yatırımı kısa vadeli kazanç mı yoksa uzun vadeli birikim amacıyla mı yapacağınızı belirleyin.

Altın Türünü Seçin:

İşçilik maliyeti düşük olan gram altın, çeyrek altın veya külçe altın yatırım için daha uygundur.

Güvenilir Satıcı Tercih Edin:

TSE belgeli ve sertifikalı güvenilir kuyumcular veya bankalar üzerinden alım yapın.

Saklama Koşullarına Dikkat Edin:

Fiziksel altın alıyorsanız güvenli bir yerde muhafaza edin; dilerseniz bankalarda altın hesabı açabilirsiniz.

Piyasa Takibi Yapın:

Fed kararları, dolar endeksi, jeopolitik gelişmeler gibi faktörleri takip ederek yatırım kararlarınızı şekillendirin.

Alım-Satım Marjlarına Dikkat Edin:

Alış ve satış fiyatları arasındaki farkı göz önünde bulundurun.

Yasal Yükümlülükleri Bilin:

Altın işlemleri bazı vergi ve mevzuat kurallarına tabi olabilir; bunlara uygun hareket edin.

Altın, doğru strateji ve dikkatli takip ile ekonomik dalgalanmalara karşı portföylerde güçlü bir güvence unsuru olabilir.

Kaynak : PHA