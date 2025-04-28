NVİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede, sürücü belgesi yenileme işlemleri için randevu alınmasının zorunlu olduğu belirtilerek, “Alo 199 çağrı merkezi, randevu.nvi.gov.tr internet adresi veya e-Devlet Kapısı üzerinden randevu alarak işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

2025 Yılı Ehliyet Yenileme Ücreti Belli Oldu

2025 yılı itibarıyla eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların ödeyeceği ücretler de açıklandı. Buna göre;

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 TL Vakıf Hizmet Bedeli,

Yetkili banka hesaplarına ise 13 TL Değerli Kağıt Bedeli yatırılması gerekiyor.

Başvuru sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için ödeme makbuzlarının eksiksiz şekilde nüfus müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme işlemleri sırasında vatandaşlardan şu belgeler talep ediliyor:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı,

Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış),

Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz),

Eski sürücü belgesi,

Ödeme makbuzları.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yeni sürücü belgeleri, başvuru sırasında beyan edilen adrese PTT aracılığıyla gönderilecek.

Önemli Hatırlatma: Son Güne Bırakmayın

Yetkililer, son başvuru tarihinin yaklaşmasıyla nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

"Eski ve Yeni Tip Sürücü Belgeleri Arasındaki Farklar"

Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni sürücü belgesi uygulamasıyla birlikte ehliyetlerde önemli değişiklikler yapılmıştır. İşte başlıca farklar:

Uluslararası Standart: Yeni sürücü belgeleri, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmiştir ve 84 ülkede geçerliliğe sahiptir.

Güvenlik Önlemleri: Yeni belgelerde sahteciliği önlemek amacıyla biyometrik fotoğraf, özel hologramlar ve lazer yazım gibi ileri düzey güvenlik unsurları bulunmaktadır.

Sınıf Sistemi: Eski tip belgelerde az sayıda sınıf varken, yeni sistemde A1, A2, B1, BE gibi daha ayrıntılı sürücü sınıfları getirilmiştir.

Geçerlilik Süresi:

B ve üzeri sınıf sürücü belgeleri: 10 yıl geçerlidir.

Ağır vasıta ve ticari sürücü belgeleri (C, D, E sınıfları): 5 yıl geçerlidir.

Yenileme süreleri dolduğunda tekrar sağlık raporu alınarak ehliyetin güncellenmesi gerekmektedir.

Dayanıklılık: Yeni tip ehliyetler, uzun ömürlü polikarbon malzemeden üretilmiştir; nem ve ısı gibi dış etkenlere karşı daha dayanıklıdır.

İçerik Bilgileri: Yeni belgelerde, sürücünün kan grubu, kimlik numarası gibi ek bilgiler de yer almakta ve modern çip teknolojisi kullanılmaktadır.

Kaynak : PHA