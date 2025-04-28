Alsan, ülke genelinde her gün yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula gittiğini hatırlatarak, mevcut sistemin bu öğrencilerin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını söyledi. Özellikle deprem riski taşıyan binalara işaret eden Alsan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporlarına atıfta bulunarak, 6 Şubat depremlerinin ardından okulların büyük bölümünün yeterince denetlenmediğini ve güçlendirme çalışmalarının yeterli hızda ilerlemediğini belirtti.

"Önlem İçin Can Kaybı Beklenemez"

“Önlem almak için can kaybı bekleyen bir anlayışı kabul etmiyoruz!” diyen Alsan, yangın, kaza ve bağımlılık risklerine karşı da benzer ihmallerin yaşandığını ifade etti. Bolu Kartalkaya’daki yangın, Aladağ’daki yurt faciası ve çeşitli okul kazalarında kaybedilen çocukları hatırlatarak, "Bu acılar hep geç kalınmış tedbirlerin bedelidir" dedi.

Akran Zorbalığı ve Psikolojik Güvenlik Sorunu

Fiziksel güvenlik kadar psikolojik güvenliğin de tehdit altında olduğuna dikkat çeken Alsan, PISA 2022 verilerine göre Türkiye’de her dört öğrenciden birinin akran zorbalığına maruz kaldığını belirtti. “Zorbalık yalnızca mağduru değil, geleceği de zehirler. Okul temelli önleyici programlar kuracağız" ifadelerini kullandı.

Okul Çevrelerinde Artan Şiddet ve Madde Tehlikesi

Alsan, öğretmenlerin de güvenlik tehdidi altında olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlere yönelik şiddetin son yıllarda endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre lise çevrelerinde madde satıcılarının görülme oranının %32’yi aştığını belirtti. “Çocuklarımızı okul kapısında bağımlılığa teslim edemeyiz” diyerek okul çevresi güvenliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dijital Bağımlılık Alarmı

Gençler arasında dijital bağımlılığın da ciddi bir tehlike haline geldiğini vurgulayan Alsan, TÜİK ve Yeşilay verilerine göre gençlerin %42’sinin sosyal medyada madde kullanımını özendiren içeriklere maruz kaldığını ifade etti. “Çocuklarımızı sadece okul kapılarında değil, ekranların arkasında da korumak zorundayız” dedi.

Anahtar Parti'nin Eğitim Güvenliği Programı

Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti'nin eğitimde güvenlik politikalarına ilişkin çözüm önerilerini şu başlıklar altında sıraladı:

Depreme Dayanıklılık ve Yangın Güvenliği: Tüm okullarda zorunlu hale getirilecek ve düzenli denetimler yapılacak.

Akran Zorbalığına Karşı Mücadele: Erken müdahale ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Okul Çevresi Güvenliği: Kamera sistemleri ve özel güvenlik görevlileri zorunlu olacak.

Bağımlılıkla Mücadele: Okul-Aile iş birliği güçlendirilerek toplumsal bir seferberlik başlatılacak.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Ulusal eylem planı hazırlanarak uygulanacak.

Öğretmenlere Yönelik Şiddetin Önlenmesi: Eğitim çalışanlarına yönelik şiddette kamu görevlisine karşı işlenen suç hükümleri uygulanacak.

Güvenlik Personeli İstihdamı: Öğrenci ve çalışan sayısına oranla her okulda yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurulacak.

İl Başkanı Alsan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim için bir tek evladımızın bile kaybı, koskoca bir ülkenin kaybıdır. Eğitimde güvenlik lafla değil, kararlı iradeyle sağlanır. Anahtar Parti olarak, güvenli okulların, güvenli yarınların ve güçlü Türkiye’nin anahtarını elimizde tutuyoruz. Evlatlarımızı korumak için buradayız."

Kaynak : PHA