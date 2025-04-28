EGM'den yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımlarıyla ilgili yanlış bilgilerin önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 2’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir. Bu bağlamda, belediye başkanları ve belediyeler, jammer kullanma yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında yer almamaktadır.”

Açıklamada ayrıca, yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, Türk Ceza Kanunu'nun 124'üncü maddesi uyarınca suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

"EGM Koruma Birimlerine Jammer Eğitimi Vermemiştir"

Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca, kendi birimleri tarafından koruma görevlilerine jammer kullanımı konusunda herhangi bir eğitim verilmediğini de vurguladı. Açıklamada, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi için yetkili kurumların resmi açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Kamu Düzeni ve İletişim Güvenliği Vurgusu

EGM’nin açıklamasında, frekans kesicilerin yalnızca kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kurumlar tarafından kullanılabileceği ve bu konuda yetkisiz kullanımın ciddi hukuki sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

Jammer Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Jammer, radyo frekansı (RF) sinyallerini bozarak veya bloke ederek, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını engelleyen bir elektronik cihazdır. Özellikle cep telefonları, GPS sistemleri, Wi-Fi ağları ve radyo iletişim cihazları gibi kablosuz teknolojilerin çalışmasını durdurmak için kullanılır. Jammer cihazı, belirli bir frekansta yoğun bir sinyal yayarak, bölgedeki iletişim sinyallerini adeta "boğar" ve böylece cihazların bağlantısını keser.

Kullanım Alanları:

Askeri ve güvenlik birimleri: Terörle mücadele, bomba imha operasyonları ve gizli operasyonlarda iletişimi kesmek amacıyla kullanılır.

Cezaevleri: Mahkumların dış dünyayla iletişimini engellemek için kullanılır.

Sınav merkezleri: Kopya çekilmesini önlemek amacıyla kullanılır.

Toplantı salonları ve konferanslar: Gizli bilgilerin sızmasını önlemek için kullanılır.

İbadethaneler, sinema ve tiyatro salonları: Rahatsız edici telefon çağrılarını engellemek için kullanılır.

Yasal Durum:

Jammer cihazlarının kullanımı, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sıkı yasal düzenlemelere tabidir. Türkiye'de, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca, sadece belirli kamu kurum ve kuruluşları jammer kullanma yetkisine sahiptir. Bu kurumlar dışında jammer kullanımı yasaktır ve Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi uyarınca suç teşkil eder.

İBB ile İlgili Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde düzenlediği toplantıda jammer cihazı kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Görüntülerde, İmamoğlu'nun korumasının otelden iki valizle ayrıldığı ve bu valizlerde jammer cihazları bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca, toplantı öncesinde otelin güvenlik kameralarının bantla kapatıldığı iddia edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde jammer cihazı bulunduğunu ve güvenlik kaygısıyla kameraların kapatıldığını savundu. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, belediye başkanlarının ve belediyelerin jammer kullanma yetkisi bulunmadığı ve bu tür cihazların yetkisiz kullanımı halinde Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA