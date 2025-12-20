ÖTV'siz araç ve 20 yaş üstü ÖTV'siz araç konuları gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Yeni sistem ile birlikte, 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, vatandaşlar hurdaya ayırdıkları araçları karşılığında Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri ÖTV muafiyeti ile satın alabilecek. Düzenlemenin özellikle üç ve üzeri çocuğu olan aileleri kapsayacağı ve dar gelirli vatandaşlara öncelik tanıyacağı belirtiliyor.

Ailelere Özel Finansman Desteği

Program, ailelerin araç alımlarını kolaylaştırmak için uzun vadeli ödeme planları ve düşük taksit seçenekleri sunacak. Böylece dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması teşvik edilecek.

ÖTV Muafiyeti Kapsamındaki Modeller

Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon ve i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Sedan ve Volkswagen Transporter gibi yerli üretim otomobiller teşvik kapsamına alındı.

Uygulama ve Yürürlüğe Giriş

Düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi, onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni sistem ile hem yüksek emisyon salan eski araçlar trafikten çekilecek hem de vatandaşlar ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle ekonomik olarak desteklenecek. Düzenleme, yerli otomotiv sektörünün canlanmasına ve çevreye katkı sağlanmasına da hizmet edecek.

