AK Parti ve CHP Başabaş Seyirde



2023 seçimlerinde yüzde 35,3 oy alan AK Parti, Ocak 2025’te yüzde 29,6’ya kadar geriledi. Ancak sonraki aylarda yeniden toparlanarak Mayıs’ta yüzde 33,5’e, Temmuz 2025’te ise yüzde 33,8’e yükseldi.



CHP ise 2023 seçimlerinde yüzde 25,4’te kalmışken, Ocak 2025’te yüzde 31,9’a yükseldi. Mart 2025’te yüzde 33,1 ile son dönemin en yüksek seviyesine ulaşan CHP, Temmuz 2025’te yüzde 32,3’te ölçüldü.



Bu veriler, iki parti arasındaki oy farkının azaldığını ve seçmenin eğiliminin yıl içinde dalgalı seyrettiğini gösterdi.



MHP ve İYİ Parti’de Düşüş



2023’te yüzde 10 oy alan MHP, 2025 yılı ölçümlerinde yüzde 7,8 ile yüzde 10,2 arasında değişen oranlar elde etti. Temmuz ayında ise yüzde 8,8’e geriledi.



İYİ Parti ise en sert düşüş yaşayan partilerden oldu. 2023 seçimlerinde yüzde 9,9 oy alan parti, 2025’te yüzde 4,2 ile yüzde 5,3 aralığında ölçüldü. Temmuz 2025’teki oran yüzde 4,3 oldu.



DEM Parti Yükselişte



2023’te yüzde 8,8 oy alan DEM Parti, Ocak 2025’te yüzde 9,6 ile yılı artışla açtı. Temmuz 2025’te ise yüzde 10’a ulaştı. Böylece DEM Parti, yıl genelinde yükseliş eğilimi gösteren partiler arasında yer aldı.



Zafer Partisi ve Yeniden Refah Yerini Korudu



2023’te yüzde 2,3 oy alan Zafer Partisi, 2025 yılı boyunca yüzde 3,8 ile yüzde 4,3 arasında değişen oranlarda destek buldu.



Yeniden Refah Partisi ise 2023’teki yüzde 2,9 seviyesinden 2025’te yüzde 2,5 ile yüzde 4,0 arasında oy aldı. Temmuz 2025’te yüzde 2,5 olarak ölçüldü.



Anahtar Parti 7 Ayda Yüzde 1’in Üzerinde



2025 başında kurulan Anahtar Parti, Ocak ayında yüzde 1,4 seviyesinde başladı. Yıl içinde yüzde 1,0 ile yüzde 1,6 arasında değişen oranlar elde etti. Temmuz 2025’te yüzde 1,2 oy oranına sahip oldu. Bu oran, yeni bir parti olarak 7 ayda belirli bir tanınırlık ve seçmen desteği yakaladığını gösteriyor.



Türkiye İşçi Partisi ve “Diğer” Kategorisinde Gerileme



2023’te yüzde 1,5 oy alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 2025 yılında yüzde 1,0 ile yüzde 1,7 arasında ölçüldü.



Diğer partiler kategorisinde yer alan siyasi oluşumların toplam oy oranı ise 2023’teki yüzde 3,9’dan Temmuz 2025’te yüzde 2,3’e geriledi.



Analiz: Yükselenler, Düşenler



Yükselenler: CHP ve DEM Parti, 2023 seçimlerine kıyasla oylarını net şekilde artıran iki parti oldu. DEM Parti’nin artışı istikrarlı, CHP’nin ise dalgalı bir seyir izledi.



Toparlanma yaşayanlar: AK Parti yılın başındaki düşüşünü kısmen telafi etti.



Düşüş yaşayanlar: İYİ Parti sert bir gerileme yaşarken, MHP seçimlere göre oy kaybetti.



Yerini koruyanlar: Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi, sınırlı artış ve düşüşlerle genel çizgisini korudu.



Yeni giriş: Anahtar Parti, kuruluşunun üzerinden 7 ay geçmesine rağmen yüzde 1’in üzerinde oy oranına ulaşarak ilk aşamada belli bir seçmen tabanı edindi.

