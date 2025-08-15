İBB Şirketlerine Yönelik Soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen kişilerin, İBB’ye yönelik mali suçlamalarla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ve firari konumdaki Emrah Bağdatlı ile ilişkili olduklarının değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlananlar arasında sosyal medya faaliyetleriyle ilgili olduğu öne sürülen 9 kişinin de yer aldığı ifade edildi.



Operasyonun Arka Planı

18 Mart’ta, diploması iptal edilen ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan operasyon dalgası devam ediyor. Bu süreçte farklı belediye ve İBB birimlerinde görev yapan çok sayıda kişi hakkında soruşturmalar yürütülüyor. Son olarak dün akşam, 84 gündür tutuklu bulunan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin’in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.



Bu sabah başlatılan yeni operasyon kapsamında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin Başkanı İnan Güney de gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Kaynak : PHA