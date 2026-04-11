Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Geçtiğimiz yıl içerisinde Adıyaman'da doğmuş olan bebeklere en çok verilen kız ve erkek isimleri belli oldu. 2025 yılında Adıyaman'da bebeklere en çok verilen erkek ismi 68 ile Yusuf ismi olurken, kız bebeklerde ise ilk sıra 78 bebeğe verilmesi ile Zeynep isminin oldu.

Kız bebek isimlerinde 78 bebeğe verilen Zeynep ismi ilk sırada yer aldı. İkinci sırada, son yılların popüler isimlerinden biri olan ve 77 bebeğe verilen Alya ismi bulunurken, üçüncü sırayı 67 bebeğe verilen Defne ismi aldı.

Listede dördüncü sırada Asel, beşinci sırada Meryem, altıncı sırada Asya, yedinci sırada Zümra, sekizinci sırada Gökçe, dokuzuncu sırada Elif ve onuncu sırada ise Elisa isimleri yer aldı.

Adıyaman'da 2025 yılında en çok koyulan erkek ismi 68 ile Yusuf oldu. İkinci sırada 60 bebeğe verilmesiyle Miran ismi yer alırken, üçüncü sırada 55 bebeğe koyulan Alparslan ve Ömer Asaf isimleri yer aldı.

Listeyi dördüncü sırada Ali Asaf, beşinci sırada Cihan, altıncı sırada Ömer, yedinci sırada Muhammed Ali ,sekizinci sırada Kerem, dokuzuncu sırada Yiğit Ali ve onuncu sırada Poyraz isimleri takip etti.

Kaynak : PERRE