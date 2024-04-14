Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerini ve finans kaynaklarını engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar; İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te düzenlendi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Kaynak : PHA