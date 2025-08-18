Tamer Atalay, Prof. Dr. Kürşad Zorlu ve Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a ödül



GAP Gazeteciler Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, üç önemli isim bu yıl GAP Oscar ödülüne layık görüldü. Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği gayretlerinden dolayı ödüle değer bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki katkılarından ötürü ödüle layık görüldü. İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise karaciğer nakli alanında yaptığı çalışmalar ve dünyada açtığı çığır nedeniyle ödülle onurlandırılacak.



Kıymaz: “Başarılı kişi, kurum ve kuruluşları taltif ediyoruz”



GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, cemiyet merkezinde yaptığı açıklamada, ödüllerin amacının başarıyı görünür kılmak ve teşvik etmek olduğunu ifade etti. Kıymaz, “Alanında başarı göstermiş kişi, kurum ve kuruluşları taltif eden çalışmamız olan GAP Oscar ödül töreninin bu yıl 17’ncisini Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenleyeceğiz. Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri içerisinde yer alacak bu törende, ülkemizden ve yurtdışından çok sayıda davetliyi ağırlayacağız” dedi.



Uluslararası katılım bekleniyor



Etkinliklere dünyanın farklı ülkelerinden devlet adamları, siyasetçiler, iş insanları ve gazetecilerin katılması bekleniyor. GAP Oscar töreni ve Romanya–Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. yıl kutlamaları, çeşitli ülkelerde televizyon ekranlarından da canlı yayınlanacak.



Ödüller peyderpey açıklanacak



Kıymaz, GAP Oscar ödülleri için değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirterek, “Ödül alacak diğer isimleri de önümüzdeki günlerde peyderpey açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA