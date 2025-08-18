Su taşkınlarının önlenmesi hedefleniyor



Çalışmalarla birlikte modern ve uzun ömürlü altyapı sistemleri hayata geçiriliyor. Belediye yetkilileri, özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önlenmesi, eskiyen hatlardan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması ve kentin daha güvenli bir altyapıya kavuşması için projeyi büyük önemsediklerini vurguladı.



FRIT Projesi ile sağlıklı içme suyu hattı



Gölbaşı Caddesi’ndeki altyapı faaliyetleri yalnızca yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla sınırlı kalmıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen FRIT Projesi kapsamında bölgede içme suyu hatları da yenileniyor. Asbestli boruların kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir içme suyu sistemine erişimi amaçlanıyor.



Başkan Tutdere: “Altyapıyı aşamalı şekilde yeniliyoruz”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, kentte uzun süredir yaşanan altyapı sorunlarının kalıcı biçimde çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Tutdere, şunları söyledi:



“JICA’nın sağladığı hibelerle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında altyapımızı planlı ve aşamalı bir şekilde yeniliyoruz. Bu projeyle, özellikle yoğun yağışlarda ortaya çıkan sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemşehrilerimiz daha güvenli, sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, süreç boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”



Kapsamlı dönüşüm



Belediye, JICA-1 Projesi kapsamında yürütülen altyapı yatırımlarının kentin farklı bölgelerinde de aşamalı olarak sürdürüleceğini duyurdu. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adıyaman’ın uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA