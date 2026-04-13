13 Nisan 2026 sabah verilerine göre gram altın alışta 6.782,70 TL, satışta 6.783,57 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise alışta 11.170 TL, satışta 11.435 TL bandında yer alıyor. Cumhuriyet altınında alış fiyatı 44.815 TL, satış fiyatı ise 45.431 TL olarak kaydedildi. Ons altın da 4.722 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor. Güvenli liman olarak görülen altında fiyatlamalar, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini koruyor.

İşte 13 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.807,72

22 Ayar Bilezik

6.206,66

Altın (ONS)

4.735,47

Cumhuriyet Altını

44.417,00

Yarım Altın

22.277,00

Çeyrek Altın

11.153,00

Ata Altın

45.203,39

Tam Altın

43.833,59

Has Altın

6.773,68

Hamit Altın

44.449,47

Kaynak : PERRE