Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. idaresindeki 02 AEU 588 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Sakarya Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.