Adıyaman Üniversitesi ile Türk Kızılay tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyası üniversite yerleşkesinde başladı. 'Bir Damla Kan, Bir Can' sloganıyla düzenlenen etkinlik, 13, 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde 09.30-17.30 saatleri arasında ADYÜ Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında akademik ve idari personel ile öğrencilerin kan bağışında bulunabileceği bildirildi.

Yetkililer, etkinliğin dört gün boyunca devam edeceğini belirterek üniversite personeli ile öğrencileri bağış noktalarına davet etti.

Kampanya süresince kan bağışı ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

