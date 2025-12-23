Zorunlu trafik sigortasında uzun süredir tartışılan adaletsizlikleri gidermeye yönelik yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle, yaklaşık 1 milyon 200 bin riskli sürücünün oluşturduğu maliyetin 22 milyon sürücünün primlerine yansıtılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni sistem, hasarsız sürücüleri ödüllendiren, sık kazaya karışan sürücüler için ise daha yüksek prim öngören bir yapıyı esas alıyor. Böylece sürücülerin risk profilleri primlere daha güncel ve doğru biçimde yansıtılacak.

Yeni araç alımında mağduriyet gideriliyor

Mevcut uygulamada, eski aracını satmadan yeni araç alan sürücüler, hasarsız geçmişlerine rağmen trafik sigortasını 4. basamaktan başlatmak zorunda kalıyordu. 2026'dan itibaren yeni araç alımında poliçe yine 4. basamaktan düzenlenecek ancak sürücü bir yıl içinde eski aracını satarsa, yenileme döneminde önceki hasar basamağına geri dönebilecek.

Erken yenilemedeki boşluk kapatılıyor

Poliçesini vadesinden önce yenileyen sürücülerin, yeni poliçe devreye girmeden yaptıkları kazaların dikkate alınmaması uygulaması sona eriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren erken yenileme sonrası yaşanan kazalar, bir sonraki yenilemede hesaba katılacak; basamak düşürülecek ve prim artırılacak.

Araç sayısına sınır

Düzenleme kapsamında şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılacak. Beşinci araçtan sonra, altıncı ve devamı için araç sahibi tüzel kişi sayılacak ve trafik sigortası ticari tarifeden yapılacak. Bu adımla bireysel ve ticari kullanım ayrımının netleştirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, yeni düzenlemeyle daha adil ve sürdürülebilir bir trafik sigortası sisteminin hedeflendiğini, hasarsız sürücülerin korunurken riskli sürücüler için caydırıcı bir mali yapı oluşturulacağını belirtti.

Kaynak : PERRE