Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Yılmaz Kızıl ve Muhsin Tanyıldız, okul öğrencileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ziyaret etti. Ziyarette, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan İnşirah Dergisi'nin yeni sayısı İl Milli Eğitim Müdürü Tosun'a takdim edildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin düşünsel, ahlaki ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan dergiyi inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, böyle nitelikli çalışmaların öğrencilerin çok yönlü gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Hazırlanan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Tosun, İnşirah Dergisi'nin ortaya çıkmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini ifade etti.

