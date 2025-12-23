İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden jandarmanın 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftadır yürüttüğü operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında hesaplarında son 5 yıl içerisinde toplam 251 milyon TL'lik hareket tespit edilen 67 şüphelinin yakalandığını, yakalanan şüphelilerden 42'sinin tutuklandığını, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'7 ilde Dolandırıcı, Tefeci ve Göçmen Kaçakçısı 7 Ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızla;

Hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakaladık! Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Denizli'de; 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları,

Yalova'da; nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri,

İzmir'de; trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları,

Iğdır'da; göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları,

Tekirdağ ve Şanlıurfa'da; terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

