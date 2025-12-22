Akademik danışmanlığını Araştırma Görevlisi İpek Turan'ın yürüttüğü topluluk, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte şiir, müzik ve oyunları bir araya getirdi. Hastane koridorlarında yankılanan umut dolu dizeler, enstrümanlar eşliğinde söylenen şarkılar ve çeşitli oyunlarla birleşerek miniklerin tedavi sürecine sanatın iyileştirici gücünü kattı.

Etkinliğe Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Çapan Konca, çocuklar ve aileleri katıldı. Program boyunca çocukların neşesine sağlık çalışanları ve aileler de eşlik etti.

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, etkinlikte çocuklarla birlikte şiir okudu ve oyunlara katıldı. 'Bir çocuğun gülümsemesi, en güzel şiirden daha değerlidir' anlayışıyla hareket eden topluluk, sanatın yalnızca sahnelerde değil, şifa bekleyen kalplerin yanı başında da var olabileceğini gösterdi.

Sanatın İyileştirici Gücü

Çocuk servislerinde tedavi gören miniklerin yüzlerinde tebessüm oluşturan etkinlik, aynı zamanda ailelere de moral kaynağı oldu. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hastane koridorları, gün boyu kahkahalar ve umut dolu dizelerle şenlendi.

Etkinlik sonunda konuşan Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, Araştırma Görevlisi İpek Turan ve ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Turgut, 'Sanatın şifa gücünü çocuklarımızla buluşturan bu anlamlı etkinlik için emeği geçen herkese minnettarız' ifadelerini kullandı.

