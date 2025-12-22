Adıyaman'da beş yıldır kültür, sanat ve edebiyat alanında yayın yapan Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Mutenâ, 30. sayısını okurlarıyla buluşturdu. İki ayda bir yayımlanan dergi, bu sayısında İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen Virginia Woolf'u dosya konusu olarak işledi.

Dergide ayrıca alanında başarılı birçok yazar ve şairin çalışmaları yer aldı. Bu isimler arasında Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Metin Üregen, Sevgi Horozoğlu, İlyas Çetinkaya, Davut Mortaş, İhsan İpek Cankurt, Cuma Karataş, Meki Ekin, Coşkun Eroğlu, İbrahim Canpolat, Davut Köksoy, Zeynep İnci Ballı, Furkan Kılıç, Mesut Üregen, Süreyya Doğan, Erçağ Akarca, Mehmet Ali Öztop, Abdurrahman Yüksel, Mehmet Cüneyt Temizel, Ceyda Güneş, Emel Soydan Kurt, Betül Ay Gezer, Beyza Nur Gezer gibi isimler yer aldı.

Popüler kültüre direnerek basılı yayın hayatını sürdüren Mutenâ Dergisi, 6. yılına hazırlanıyor. Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Çelik, Yayın Kurulu üyeleri arasında Mustafa Irgat, Lal Laleş, Metin Üregen, İlyas Çetinkaya ve Abdurrahman Akçal bulunuyor. Editör kadrosunda ise Veysi Çelebi ve Zeynal Abidin Elçi, Dizgi Editörü olarak Yusuf Elçi, Dijital Proje Koordinatörü olarak ise Emrah Der görev yapıyor. Basın sponsorluğu ise Perre Haber Ajansı tarafından sürdürülüyor.

Taşradan ülke geneline yayılan Mutenâ Dergisi, kültür adına çıkılan bu kıymetli yolu istikrarla sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Dergi, kültürün gelecek kuşaklarda da öneminin korunması gerektiğini vurgulayarak, beş yılda 30 sayı çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Senenin son sayısıyla birlikte okurlara yıllık takvim hediye edildi.

