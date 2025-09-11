Anne: “Mücadelemden vazgeçmeyeceğim”

İlknur’un annesi, kısıtlı imkânlarla çocuklarını okutmaya çalıştığını belirterek, “Altı çocuğumu günübirlik işlerden kazandığım harçlıklarla büyütüyorum. İlknur yokluk içinde, tüm sorumluluğu üstlenerek derslerine odaklandı ve tıp fakültesini kazandı. Ben de mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımın eğitimi için destek istiyorum. Bu, dilenmek değil; insanlık hakkı olan eğitim hakkı için bir çağrıdır” dedi.

Anne ayrıca, çocuklarından birinin otizmli olduğunu belirterek, yardımların doğrudan eğitim masrafları için kullanılmasını talep etti.



Baba hakkındaki iddialar

Anne ve İlknur, baba ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. İddialara göre baba, aileye maddi destek vermedi, çocukların eğitimine katkıda bulunmadı ve zaman zaman evde psikolojik baskı oluşturdu. Aile, boşanma sürecinde olduklarını ve bu nedenle maddi yükün tamamen annenin omuzlarına kaldığını ifade etti.



İlknur’un azmi: “Beslenme harçlığımla kitap aldım”

İlknur, lise yıllarında yaşadığı zorluklara rağmen hedefinden vazgeçmediğini anlattı:

“Bazen okulda verilen beslenme harçlığımı bile yemeyip kitap almak için biriktirdim. Öğretmenlerim de destek oldular. Evde tartışmalar olsa da çalışmayı bırakmadım. Çünkü annem ve kardeşlerim için başarmam gerekiyordu. Deprem sürecinde ders çalışma temposu aksasa da yeniden toparlanıp tıp fakültesini kazandım.”



Eğitim için destek çağrısı

İlknur ve annesi, şu anda üniversite eğitimine başlayan İlknur’un masraflarının yanı sıra diğer çocukların da eğitim hayatının devamı için destek beklediklerini söyledi. Taleplerini şu şekilde sıraladılar:



Maddi yardımların doğrudan eğitime yönlendirilmesi,

İlknur’un burs ihtiyacının karşılanması,

Diğer kardeşlerin eğitimine katkı sağlanması.



Anne, “Çocuklarımın eğitimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Sadece onların insanlık hakkı olan eğitim hakkına kavuşmalarını istiyorum” dedi.



Toplumsal dayanışma çağrısı

Ailenin hikâyesi, özellikle deprem sonrası ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren birçok ailenin durumunu da yansıtıyor. İlknur’un başarı öyküsü, toplumsal dayanışmanın önemine işaret ederken; aile, desteklerin sadece çocukların geleceği için kullanılmasını talep ediyor.

Kaynak : PHA