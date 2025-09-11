MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “çocuk suçlulara” ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdit olarak karşımızdadır” dedi.

Devlet Bahçeli’den anne ve babalara çağrı

Çocukların korunmasına dair ilk sorumluluğun ebeveynlerden başladığını vurgulayan Bahçeli, “En başta anne ve babalar olmak suretiyle çocukların yetişmesinde, içinde yaşadığı topluma yararlı, aynı zamanda temiz ahlaklı ve iyi insan olma gayesinin tesisine kadar sorumluluk zincirinde bulunan herkes ülkemizi meşgul eden müessif gelişmeler hakkında dikkatle ve dürüstçe kafa yormalıdır” ifadelerini kullandı.

“Ailevi ve çevresel zafiyetlerin çocukları yozlaşmaya sürükleyeceği kaçınılmazdır”

Çocuk istismarına dikkat çeken Bahçeli, “Taşkın ve tarifsiz heyecanlardan mütevellit şuursuz münasebetlerin; sevgi ve saygıdan, milli ve manevi değerlerden mahrumiyet çekilmesine neden olan ailevi ve çevresel zafiyetlerin çocukları yalnızlığa ve yozlaşmaya sürükleyeceği tartışmasızdır. Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdit olarak karşımızdadır” dedi.

“Tezgaha kapılan çocukların ölümcül bir silaha dönüştüğü muhakkaktır”

İç ve dış ihanet bloklarının çocukları bir istismar aparatı olarak kullandıklarının altını çizen Bahçeli, “İç ve dış ihanet bloğu kuvvet toplamak amacıyla uyguladığı geniş cephe stratejisine kullanıma ve kumanda edilmeye müsait çocukları bulup istismar aparatı olarak dahil etmektedir. Organize suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, yabancı istihbarat mekanizmalarının telkin, tezgah ve tuzaklarına kapılan çocukların ölümcül bir silaha dönüştüğü muhakkaktır. Toplumsal şiddet sarmalındaki korku uyandıran artışa eşanlı olarak, sokakların terörize edilmesine yönelik kimi çevrelerin yoğunlaşan istek ve iştahı maalesef çocukluk çağının hassasiyet ve kırılganlığını fırsat görmektedir” dedi.

Kaynak : PHA