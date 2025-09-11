Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik vadede politika faizini 250 baz puan indirimle 43’ten yüzde 40,5’e çekerken, borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

Faiz oranının açıklanmasının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA